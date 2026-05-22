Kako je navedeno, privremene novčane naknade za korisnike koji žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i van nje, biće uplaćene u petak, 22. maja 2026. godine.

Nacionalna služba za zapošljavanje podsetila je da je još 23. marta raspisano ukupno 11 javnih poziva u okviru mera aktivne politike zapošljavanja, kroz koje će više od 15.000 nezaposlenih imati priliku da bude uključeno u različite programe podrške.

Programi obuhvataju finansijsku pomoć i za poslodavce i za nezaposlena lica.

Posebna pažnja usmerena je na kategorije građana koje teže dolaze do zaposlenja, među kojima su osobe bez završene škole, mladi do 30 godina bez radnog iskustva, žene iz manje razvijenih sredina, osobe sa invaliditetom, pripadnici romske zajednice, korisnici socijalne pomoći, stariji od 50 godina, dugoročno nezaposleni, samohrani roditelji i porodice u kojima nijedan supružnik nije zaposlen.

Većina javnih poziva biće otvorena do 30. novembra 2026. godine, dok će konkursi namenjeni osobama sa invaliditetom trajati do kraja decembra.

Rok za prijavu na program subvencija za samozapošljavanje istekao je 15. maja 2026. godine.

Prijave za ostale programe mogu se podnositi filijalama Nacionalne službe za zapošljavanje lično, poštom ili elektronskim putem, prema mestu rada ili sedištu poslodavca.