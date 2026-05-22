Operski pevač Riste Velkov i njegov sin Adam nalaze se među četiri žrtve teške saobraćajne nesreće koja se noćas dogodila na skopskoj obilaznici.

Tragedija se dogodila između nadvožnjaka Vizbegovo i petlje Mirkovci, kada je teretno vozilo probilo zaštitnu ogradu, prešlo na suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudarilo sa putničkim vozilom BMW, javlja makedonski portal Točka.

Nakon jakog udara izbio je požar, pri čemu je automobil potpuno izgoreo. U nesreći su život izgubile četiri osobe.

Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova, poginuo je vozač R.V. (51), dvojica dvadesetogodišnjih saputnika i još jedna osoba čiji identitet prvobitno nije bio utvrđen. Kasnije je potvrđeno da su među žrtvama i operski umetnik Riste Velkov i njegov sin.

Vozač kamiona (76) je priveden, a nadležne institucije sprovode istragu o uzrocima nesreće.

