Nastup svetske muzičke zvezde Rikija Martina u Crnoj Gori obeležio je ozbiljan incident koji je izazvao pravu buru na društvenim mrežama.

Naime, umesto da veče protekne u znaku muzike i slavlja, nepoznata osoba je usred nastupa bacila suzavac u publiku, usmeren u pravcu bine. Ovaj neočekivani događaj izazvao je šok među prisutnima, a na internetu su se ubrzo nizali komentari ogorčenih građana koji nisu krili svoje nezadovoljstvo i stid zbog ovakvog ponašanja.

"Zašto? Da li je bila neka tuča ili šta? Da li je moguće da smo tolika stoka od naroda?", "Ovakvih seljačina moje oči nisu videle, a izgleda živimo u istom gradu", "Sramota vala, ali baš. Da li je moguće da nam se ovo dešava?", "Neko je bacio suzavac u pravcu bine u publiku, zaista nemam reči" - glasila je još jedna objava.

Oglasili se iz policije

Suzavac je izazvao paniku među građanima i koncert je nakratko bio prekinut, ali je ubrzo nastavljen.

- Sinoć oko 23 časa u blizini bine je aktiviran ručni suzavac zbog čega je došlo do kraće panike među građanima. Koncert je ubrzo nastavljen. Službenici sektora kriminalističke policije su fotografisali, izuzeli deo navedenog suzavca koji je pronađen u blizini bine. Osoba koja je bacila suzavac brzo će biti pronađena - kazao je Milan Delić, načelnik OKC-a, preneli su podgorički mediji.

