Dva drugara zajedno su silovala poznanicu i njenog prijatelja, unakazivši ih batinama. Žena je primljena u bolnicu sa teškim genitalnim povredama.

Nesvakidašnji slučaj jezivog napadovanja i nanošenja teških povreda dogodio se 2017. godine u okolini Mladenovca, kada su dva lokalna mangupa videla par zrelih ljudi kako se vraća kući.

Tada su napadači, stariji 31 i mlađi 21, videli ljubavni par kako ide ka kući muškarca, pa im je sinula filmska ideja kako da udovolje svojim životinjskim porivima.

- Pod okriljem mraka, oko 21:30, došli su do kuće muškarca; kad su pokucali, zatražili su lične karte na uvid. Potom su ga pitali zašto maltretira svog oca, da bi onda nasrnuli na njega. Šamarali su ga i udarali pesnicama po glavi i telu. Nesretnik je pao na pod, a nasilnici su nastavili da ga šutiraju – objašnjavao je tada izvor.

Prema njegovim rečima, stariji napadač je potom pretučenog domaćina izveo u dvorište, dok je njegov saučesnik, preteći smrću, silovao ženu.

- On je preplašenoj ženi rekao da će joj ubiti prijatelja ako ne pristane na seks sa njim. Prestravljena žena je na kraju, plašeći se za svoj život i za život svog partnera, pristala na seksualni odnos. Ona je nasilniku rekla da stavi prezervativ koji mu je ona dala, nakon čega je nasrnuo na nju i napastvovao je - priča sagovornik.

Posle silovanja, mlađi napadač je izašao iz sobe i zajedno sa saučesnikom nastavio da bije domaćina.

- Iživljavali su se nad njim, a zatim su mirno otišli. Zlostavljana žena odmah je ceo slučaj prijavila policiji, a intervenisala je i ekipa Hitne pomoći. Žena je imala povrede genitalija, dok je njen prijatelj sa teškim povredama prevezen u Urgentni centar – dodaje izvor.

Nesrećna žena sa povredama genitalija primljena je u bolnicu, gde su joj konstatovane povrede i dokazano je da je silovana. Policija je tada ubrzo pronašla osumnjičene siledžije.

Osim za silovanje, mlađi napadač se sumnjiči i za zlostavljanje i mučenje, dok je stariji bio osumnjičen za pomaganje u silovanju, kao i za spomenuto mučenje.