Suzana Mančić ispričala kako je njen zet shvatio da ima posla sa ozbiljnom ženom, kada su se upoznali.



Ljubavni život ćerke Suzane Mančić već neko vreme intrigira javnost, naročito zbog velike razlike u godinama između nje i supruga, brigadnog generala Miroslava Talijana.

Suzana kaže da se general u jednom trenutku čak i štrecnuo.

- Moj zet je vojno lice, general specijalnih jedinica, ali imao je malo zorta i tamo vamo, ja mu kažem, "Slušaj vamo, u oči da me gledaš" i tu se on štrecnuo i valjda shvatio da ima posla sa jednom ozbiljnom ženom. Znao me je verovatno kroz ćerkine priče, mada ona ne priča mnogo, iz novina. Iz mene je progovorila moja majka. Moju majku nijedan moj momak, ni moji muževi je nisu voleli, ali su je poštovali - ispričala je Suzana Mančić.

- Šta fali mom zetu? Onakav čovek, pametan, porodičan, odgovoran. Ja ne vidim šta njemu može da fali. Ja sam jako zadovoljna za sada i nadam se da ćemo s godinama izgraditi još bolji odnos, topliji i da ćemo biti baš kao familija - istakla je Suzana za "Republiku".

Ko je zapravo Suzanin zet?

Brigadni general Miroslav Talijan važi za jednog od najobrazovanijih i najiskusnijih oficira u Vojsci Srbije, a iza sebe ima impresivnu vojnu i akademsku karijeru. Rođen je 1970. godine u Smederevskoj Palanci, a tokom višedecenijskog rada prošao je put od mladog potporučnika do komandanta elitnih jedinica i jednog od najistaknutijih ljudi u sistemu bezbednosti i odbrane.

Nakon završene Vojne gimnazije i Vojne akademije, gde se školovao na smeru pešadije, Talijan je nastavio usavršavanje na više prestižnih fakulteta i bezbednosnih programa. Doktorirao je 2008. godine na Vojnoj akademiji, a dodatno obrazovanje sticao je i na Fakultetu bezbednosti, Fakultetu političkih nauka, kao i na Visokim studijama bezbednosti i odbrane.Tokom službe obavljao je niz odgovornih funkcija, od komandira voda u jedinicama vojne policije i padobransko-izviđačkim formacijama, pa sve do načelnika Vojne akademije i komandanta Specijalne brigade. Kruna njegove karijere stigla je 2018. godine, kada je postavljen za komandanta čuvene 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije.

