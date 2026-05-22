Dok Beograd odbrojava dane do 17. juna, svetska muzička scena dobila je potvrdu onoga što se dugo šuškalo - DE’WAYNE, specijalni gost koji stiže sa Lennyjem Kravitzom na Ušće, zvanično je postao "odabrani"!

Dvojica muzičara nedavno su objavila zajedničku verziju singla „Highway robbery“, a saradnja sa čovekom koji je definisao rok zvuk poslednjih decenija lansirala je mladog teksaškog rokera u samu orbitu.

Ovo je potvrda da u Beograd stiže "rok uragan" nove generacije koji ima punu podršku zvezde večeri.

- Primetio sam ga na Instagramu i odmah me je privukla njegova energija. DE’WAYNE je osvežavajući, dinamičan i ja sam tu da podržim mladog rokenrol muzičara - izjavio je Lenny povodom izlaska pesme.

DE’WAYNE, koji donosi sirovu, neukrotivu energiju iz Hjustona, ne krije da je rad sa Kravitzom kruna njegove dosadašnje karijere: „Ova pesma sa ikonom kao što je Lenny je moj način da vratim ljubav u svet. Ovo je moje pravo predstavljanje, pa... zdravo svete!“ Spot za numeru „Highway robbery“ možete pogledati OVDE.

Beogradska publika će 17. juna imati ekskluzivnu priliku da na Ušću vidi ovaj tandem na delu. DE'WAYNE, koji trenutno osvaja Ameriku kao podrška Machine Gun Kelly-ju, donosi zvuk koji briše granice između panka i roka, praveći savršenu adrenalinsku uvertiru pred izlazak neponovljivog Lennyja Kravitza na binu.

