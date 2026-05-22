Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da se u subotu u Srbiji očekuje promenljivo i nestabilno vreme, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, dok su u pojedinim delovima zemlje moguće i kratkotrajne nepogode praćene gradom i jakim vetrom.

Prema najavi RHMZ-a, tokom dana će u većem delu Srbije biti promenljivo oblačno vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Meteorolozi upozoravaju da bi tokom popodneva u istočnoj, jugoistočnoj i centralnoj Srbiji pljuskovi mogli biti intenzivniji, uz mogućnost pojave sugradice, grada i kratkotrajno olujnog vetra.

Na severu zemlje očekuje se više sunčanih intervala i stabilnije vreme.

Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar, dok će u severnim delovima Vojvodine i planinskim predelima povremeno biti i pojačan.

Jutarnja temperatura kretaće se od 10 do 16 stepeni, dok će najviša dnevna biti između 22 i 27 stepeni.

Kakvo vreme nas očekuje do kraja maja

Prema izgledima vremena do 30. maja, tokom većeg dela naredne sedmice očekuje se pretežno sunčano i toplije vreme.

Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom biće ređa pojava, uglavnom u nedelju na istoku i jugu Srbije, dok se sredinom sledeće sedmice ponegde mogu javiti i u ostalim krajevima.

Meteorolozi najavljuju da će temperatura do srede postepeno rasti, pa se lokalno očekuje i oko 30 stepeni, dok se od četvrtka predviđa blagi pad temperature.