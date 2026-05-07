Voditeljka i nekadašnja pevačica Suzana Mančić pojavila se u javnosti tip-top sređena, a tom prilikom je otkrila na čiji poziv bi se bez razmišljanja ponovo vratila muzici.

Navela je da bi rado ponovo zapevala zbog Željka Samardžića i Harisa Džinovića.

-Zapevala bih ponovo zbog njih dvojice. Haris nema puno dueta, i sumnjam da bi hteo sa mnom jedan... (smeh) Volela bih sa njim da zapevam. Da mu predložim... Nekad u šou programu "Tvoje lice zvuči poznato" sam prvo imitirala njega, čast mi je bila - istakla je ona.

Suzana se potom osvrnula i na svoju vikendicu u Moštanici, gde provodi slobodno vreme.

-U vikendicu odlazim povremeno, da izbegnem velike radove i da dušu odmorim. Imam vodu, a nemam struju. Razmišljam da napravim asfaltni put, sada ga nema, u Velikoj Moštanici. Možda bih nekad i prespavala tamo, ali blizu je Beograd. Moštanica je dragocena - konstatovala je voditeljka.

Govoreći o porodičnim odnosima, dotakla se i zeta.

-Da li mi zet pomaže oko vikendice? (smeh) On je solidan zet, divan čovek, ali oko vikendice... Pita me da li treba nešto da se kosi, ali ja želim samo da tamo uživamo - navela je ona.

Otkrila zbog čega je ćerke kritikuju

Suzana je otkrila i da nije preterano aktivna na društvenim mrežama.

-Ćerke mi govore da ne koristim toliko filtera na mrežama. Ne volim previše da delim javno, imam Instagram, Viber, WhatsApp, dosta od mene. Nemam TikTok, mreže su dobre za nas javne ličnosti zbog reklamiranja - jasna je bila.

Podsetimo, njena ćerka Teodora je u septembru stala na "ludi kamen".