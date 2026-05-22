Pevač Joca Stefanović je danas je postao otac, a njegova supruga Iva Bojanović je objavila prvu fotografiju nakon porođaja.

Nakon što je rodila sina Vukana ponosna mama se sada oglasila iz porodilišta. Iva je objavila prvu fotografiju naslednika i ostavila kratku, emotivnu poruku.

- Hvala ti, Gospode - napisala je Jocina izabranica.

Kako se navodi, mama i beba se osećaju dobro.

– Iva je imala veoma lak i brz porođaj, sve je prošlo u najboljem redu. Beba je teška 3.400 grama i duga 49 centimetara, svi su presrećni i emotivni. Joca trenutno spava, od sreće nije znao gde će, ali ga je sad sve stiglo – navodi izvor.

Značenje imena Vukan

Muško ime Vukan je staro srpsko i staroslovensko ime čije je osnovno značenje "izvedeno od reči vuk" (životinja), a u prenesenom smislu označava zaštitnika, neustrašivog borca i onoga ko je spreman da sačuva druge.

Ime potiče od staroslovenske reči za životinju vuk, što u istorijskom kontekstu vuče koren i iz reči sa značenjem "derikoža".

Duboko je ukorenjeno u srpskoj tradiciji. Najpoznatiji istorijski nosilac ovog imena bio je veliki župan Vukan Nemanjić, najstariji sin Stefana Nemanje i brat Svetog Save.

