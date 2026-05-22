Četiri osobe su izgubile život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na skopskoj obilaznici.

Među nastradalima se nalaze operski pevač Riste Velkov i njegov sin Adam, a sada su se pojavili i potresni snimci sa lica mesta na kojima se vidi kako vatrogasne ekipe vode tešku borbu sa požarom izazvanim ovim fatalnim sudarom.

Prema preliminarnim podacima iz istrage koja je trajala sve do ranih jutarnjih sati, nesreća se odigrala oko 23.30 časova.

Prema nezvaničnim saznanjima, tragediju je izazvao vozač kamiona, 76-godišnji Albanac, koji je usled umora izgubio svest za volanom.

Vozač kamiona prešao u suprotnu traku

Nakon toga kamion je prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa vozilom marke BMW, koje je, prema snimcima iz sistema "Safe City", imalo skopske registarske tablice.

Udar je bio toliko snažan da je BMW istog trenutka zahvatio plamen, a četiri osobe koje su se nalazile u njemu nisu uspele da se spasu iz vatrene stihije.

