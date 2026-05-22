Ruski predsednik Vladimir Putin želi da rat u Ukrajini bude završen do kraja ove godine, ali samo pod uslovima koje Moskva može da predstavi kao pobedu, piše Blumberg pozivajući se na anonimni izvor upoznat sa razmišljanjima u Kremlju.

Prema navodima agencije, među ključnim zahtevima Rusije nalaze se puna kontrola nad Donbasom i širi bezbednosni sporazum sa Evropom, koji bi praktično potvrdio ruske teritorijalne dobitke.

Istovremeno, portparol Kremlja Dmitrij Peskov negirao je da je Putin postavio bilo kakav konkretan rok za završetak rata.

Blumberg navodi da ukrajinski napadi dronovima nanose ozbiljne gubitke ruskim snagama i pogađaju ciljeve duboko unutar Rusije, što dodatno povećava pritisak na Kremlj.

Uz ekonomske probleme i ograničenja interneta, među građanima Rusije raste zamor od rata, dok su sve nervozniji i pojedini predstavnici ruske elite.

Prema tvrdnjama izvora agencije, deo visokih zvaničnika smatra da je rat ušao u fazu pat pozicije bez jasnog rešenja.

Ukrajinski dronovi menjaju tok rata

Blumberg ocenjuje da Ukrajina i njeni saveznici sve više veruju da ruska ofanziva gubi zamah, dok ukrajinske snage uspevaju da stabilizuju front i zaustave prolećni pritisak ruske vojske.

Posebno se ističe rastuća uloga bespilotnih letelica, koje su postale jedan od ključnih faktora rata.

Tokom prethodnog vikenda ukrajinske snage izvele su jedan od najvećih napada dronovima na Moskvu i Moskovsku oblast od početka sukoba.

Prema pisanju Blumberga, mnogi građani Rusije sada direktno optužuju Putina da je „doneo rat na kućni prag“.

Više evropskih diplomata ocenilo je za agenciju da je raspoloženje u Rusiji sve mračnije, dok ukrajinski napadi dodatno pojačavaju osećaj nesigurnosti u Moskvi.

"Rusija ne uspeva na bojnom polju", rekao je Najdžel Guld-Dejvis iz Instituta za strateške studije (IISS).

On smatra da će Kremlj gotovo sigurno morati da sprovede novu delimičnu mobilizaciju tokom narednih 12 meseci.

Parada bez tenkova i novi ultimatum Moskve

Blumberg podseća da je parada povodom Dana pobede 9. maja trajala svega 45 minuta i da je bila jedna od najkraćih u modernoj istoriji Rusije.

Prvi put posle mnogo godina na paradi nije prikazana vojna tehnika, već su emitovani video snimci upotrebe oružja, dok su centar Moskve pratili prekidi interneta.

Tokom govora Putin je ponovio tvrdnje da je Rusija u sukobu sa celim NATO blokom, a ne samo sa Ukrajinom.

Nakon parade izjavio je:

"Mislim da je stvar blizu završetka, ali je i dalje ozbiljna stvar".

Analitičari Instituta za proučavanje rata (ISW) ocenili su da ne postoje znaci da Moskva zaista planira da zaustavi rat.

Prema njihovoj proceni, Kremlj ostaje posvećen maksimalističkim ciljevima i potpunom potčinjavanju Ukrajine.

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov dodatno je pooštrio retoriku poručivši da će rat trajati sve dok Ukrajina ne povuče svoje snage iz Donbasa.

"Dok Ukrajina 'ne preduzme ovaj korak, možemo imati još nekoliko rundi (razgovora), desetine rundi, ali ćemo biti na istom mestu'", rekao je Ušakov.

Dmitrij Peskov je početkom aprila takođe ponovio zahtev Moskve da se ukrajinske trupe povuku iz Donbasa i poručio da će Rusija „nastaviti SVO dok se ne postignu svi navedeni ciljevi“.

Analitičari ISW navode da Moskva i dalje insistira na tom uslovu za eventualni prekid vatre, ali upozoravaju da ruske snage tokom proleća 2026. postižu slabije rezultate nego prethodne godine.