U narednih sedam dana litar evrodizela će biti 225 dinara, dok će benzin koštati 193 dinara po litru.

U odnosu na prošlu nedelju, cene evrodizela i benzina više su za dva dinara.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.