Kompanija je osnovana 2020. godine, a proizvodnju je započela u avgustu 2024. u gradu Arendal. Plan je bio ambiciozan – proizvodnja oko 20.000 baterija godišnje i razvoj održivih litijum-jonskih rešenja za evropsku auto-industriju.

Međutim, uprava nije uspela da pronađe novog investitora, a rastući troškovi i sve jača konkurencija na globalnom tržištu baterija doveli su do finansijskog sloma. Prema procenama, više od 200 zaposlenih moglo bi da ostane bez posla.

Poseban problem predstavlja činjenica da je u projekat uloženo najmanje 500 miliona evra javnog i privatnog kapitala. Pored toga, kompanija iza sebe ostavlja i oko 200 miliona evra duga.

Kako prenosi SD Biz, ovo je još jedan težak udarac za evropske proizvođače baterija. Sličnu sudbinu doživeo je i Northvolt, koji je prošle godine takođe završio u stečaju nakon neuspeha da dostigne masovnu proizvodnju.

Ovi slučajevi pokazuju koliko je evropskim kompanijama teško da pariraju azijskim gigantima kao što su CATL i BYD, koji dominiraju globalnim tržištem zahvaljujući velikim proizvodnim kapacitetima i nižim troškovima.