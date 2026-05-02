Voditeljka Suzana Mančić je svojevremeno priznala da je skandal sa intimnim snimcima teže podnela od gubitka bebe.

Kako je rekla, toliko je bila psihički unižena da se zatvorila u kuću i danima je odbijala da izađe u javnost.

Jedna od najvećih TV zvezda bivše Jugoslavije i nekadašnja "loto devojka" bila je u centru skandala 2005. godine, kada su isplivali njeni intimni snimci.

- Taj period života želim da zaboravim, ali ne mogu. To je nešto najstrašnije što mi se desilo. Nisam izlazila na ulicu. Rodbina mi je donosila hleb, deca nisu išla u školu. To mi je najteži trenutak jer sam izgubila dostojanstvo. Ljudi su me voleli do tada, a onda su me gledali sa zgražavanjem. Nisam bila kriva da bih trpela taj javni linč, javnost me je osudila. Mnogo sam plakala, ali vreme je učinilo svoje i nekako sam prevazišla - rekla je Suzana i dodala da je sve to sada iza nje:

- Taj događaj me je zaustavio u svemu, ali sabrala sam se i sada mi se čini kao da sam to sanjala. Svaki težak životni događaj me je naveo na to da se presaberem, da vidim ko sam i šta sam i da nastavim dalje. Imala sam teških trenutaka u životu, gubitak roditelja, razvod, izgubila sam tri sina, ali ipak, najteži mi je taj sporni snimak koji je isplivao. Moramo da se naviknemo da se radujemo lepim stvarima i da se pomirimo s lošim, da se pomirimo s gubitkom i da ga prevaziđemo kako znamo i umemo - poručila je ona za TV Blic.

BONUS VIDEO: