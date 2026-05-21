Lider radikala je kazao da je Jovo Kapičić poveo istragu protiv jednog lekara sa Cetinja koji je previše Cetinjana oslobađao vojne obaveze.
- Jovo Kapičić je bio ubeđen da je to neki veliki kriminal. Kad je poveo istragu, ovaj lekar mu je dokazao da na Cetinju postoji masovno rasprostranjena endemska šizofrenija i da je zato obolele od šizofrenije oslobađao vojne obaveze. To i danas postoji - rekao je dr Šešelj za Informer TV.
Predsednik SRS je kazao da ne zna kako je na Cetinju došlo do masovno rasprostranjene endemske šizofrenije.
Podsetio je da je istoričar dr Aleksandar Stamatović dokazao da je u toku Drugog svetskog rata oko 1.500 italijanske dece rođeno na Cetinju.
- Kasnije su očevi iz Italije slali izdržavanje za njih - rekao je Šešelj.
Komentari (0)