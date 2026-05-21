Pevačica Sandra Afrika uhvaćena je kako razmenjuje nežnosti sa reperom Markom Popovim.



Atraktivna pevačica, koja je godinama bila u vezi sa fudbalerom Vladimirom Volkovim, u poslednje vreme svoj emotivni život vešto skriva od očiju javnosti.

Ipak, domaći mediji su je uhvatili u luksuznom "rols-rojs" automobilu, vrednom oko 500.000 evra.

Na fotki, Sandra je vrlo bliska Popovu, koji je od nje mlađi osam godina.

Ne obazirući se na prolaznike, njih dvoje su razmenjivali osmehe i uživali u zajedničkim trenucima, a da li je reč o ozbiljnoj romansi ili nečemu drugom - ostaje da se vidi, prenosi Informer.

20 godina mlađem dečku kupila Roleks

Sandra Afrika u javnosti je često viđena sa mladim tiktokerom Đuntom, za koga ističe da su samo drugari.

Jednom prilikom je i javno govorila o njihovom odnosu, a sada je tokom lajva jednog jutjubera otkriveno da je pevačica 20 godina mlađem drugaru kupila sar marke "Roleks".

- Kupila mu je Sandra "Roleks" - rekao je jutjuber, kada je mladić iz kadra pomerio ruku na kojoj se nalazio sat.

- Opaa, ne hvališ se. Ajde pokaži - nastavio je jutjuber.

- Šta priča brat, ne mogu da verujem - rekao je Đunta.

- Stvarno nosi Roleks i neće da pokaže - dodao je jutjuber.

- Nije, nije - ponavljao je Đunta kroz smeh.

O odnosu sa 20 godina mlađim Đuntom

Sandra Afrika u javnosti je često viđena sa mladim tiktokerom Đuntom, a sada je otvoreno govorila o njihovom odnosu, koji zbuinjuje javnost.

Tom prilikom, pevačica je jasno stavila do znanja da su njih dvoje u isključivo drugarskom odnosu.

- Kad si stariji, voliš mlađe. Kad si mlađi, voliš starije. U mom slučaju, kada sam bila klinka, uvek sam volela starije frajere. Ali, Đunta mi je drug - poručila je Sandra.

- Mama - dodao je tiktoker i zagrlio Sandru.

Podsetimo. Sandra Afrika je pred našim kamerama govorila o sve učestalijem reketiranju na estradi.

