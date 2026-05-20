Dragomir Despić Desingerica pojavio se večeras na koncertu Igora Panića Nućija u društvu supruge Nevene Brkljač, a njihov dolazak izazvao je veliku pažnju prisutnih.

Par je na događaj stigao u zlatnoj limuzini, zbog čega su odmah bili u centru pažnje okupljenih i pripadnika sedme sile.

Dok je Desingerica bio odeven u prepoznatljivu jednostavnu crnu majicu, stajling njegove supruge bio je znatno upečatljiviji, Nevena se pojavila u kombinaciji koja je privukla brojne poglede, mini suknja, visoke čizme sa vrtoglavim štiklama, otkriven stomak i velika tetovaža bili su detalji o kojima su svi komentarisali.

Prisutni su isticali da reperova supruga nikada nije izgledala bolje, dok su zajedno pozirali fotografima i medijskim ekipama.

"Limuzina mi olakšava život"

Podsetimo, ranije je izjavio da je limuzinu iznajmio zbog snimanja, ali i da mu ovakav način prevoza znatno olakšava svakodnevne obaveze.

-Limuzina mi olakšava život. Sam sam bio u njoj, spavao sam. Imali smo neko snimanje pre ovoga, pa sam je zato iznajmio - rekao je reper, te otkrio da vožnja ovim luksuznim vozilom košta čak 3.500 evra, a nije prvi put da ga javnost vidi u istoj.