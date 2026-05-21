„Represivna politika prištinskih vlasti i Aljbina Kurtija naš obrazovni sistem na Kosovu i Metohiji i pritvor za direktore srpskih škola je nedopustiv i predstavlja još jedan vid zastrašivanja srpskog življa i srpskih institucija. Uprkos tome, sistem funkcioniše i nastava se odvija prema planu i programu Republike Srbije, naveo je ministar Stanković.

On je istakao da država Srbija nastavlja da vodi računa o svakom svom građaninu na svakom delu njene teritorije“

„Nikakvi montirani procesi i političke kampanje prištinskih vlasti uperene protiv srpskih institucija i Srba neće nas ni uplašiti, niti zastrašiti. Očuvanje obrazovnih institucija na Kosovu i Metohiji je naš zajednički cilj i obaveza, kao i za opstanak, ostanak i normalan život Srba na Kosovu i Metohiji“ , istakao je ministar Stanković.