Pevačica Anabela Atijas danas je prokomentarisala navode da se njena ćerka Luna Đogani i Marko Miljković razvode, pa je dodatno podgrejala šuškanja.

Sada se Luna na društvenim mrežama oglasila i pokazala šta radi, a nije krila oduševljenje zbog onog što je ispred nje.

- Baklave u mleku, nešto najlepše što sam ikad jela - napisala je Luna, pa dodala:

- O, Bože! - Lunu, po svemu sudeći, ne pogađaju pomenute priče, pa ne oseća potrebu ni da ih prokomentariše.

Anabela je na pitanje da li je istina da se njena ćerka Luna i Marko Miljković razvode rekla:

- Ma, mislim da su samo ljudi navikli da se oni javljaju svaki dan i onda, kad se to ne desi, krenu takvi komentari, mislim da je samo do toga.

- Luna je takva, nekada nema želju da uzme telefon i da se snimi, devojka ne razmišlja o tome, ako je zapušena, ako se prehladi, ili ako ti je dete bolesno, sigurno ne razmišljaš o tome, eto, mislim da je to u pitanju - dodala nam je Anabela, koja se svojevremeno razvela od supruga Andreja Atijasa zbog njegovog problema sa alkoholom.

Ćerka Lune Đogani završila u bolnici

Luna Đogani nedavno je sa ćerkom Lanom završila je u bolnici na odmoru u Turskoj.

Kako je devojčica buknula usled ujeda, te je porodica hitno morala da potraži lekarsku pomoć i poseti bolnicu.

Đoganijeva se oglasila iz Turske kako bi sa svojim pratiocima otkirla šta se tačno dogodilo i podsetila ih da im ovo nije prvi put da se susreću sa sličnim problemom.

- Moramo turistički da obiđemo bolnice ovih predela. Sećate se Luksemburga kada smo završili u bolnici jer se našoj Lani inficirala ruka - poručila je Luna, koja se snimala sa devojčicom i pokazala pratiocima da su maloj Lani zavili inficirani prst i objasnila kakvu terapiju je devojčica dobila.

- Evo je Lana u bolnici, stavili su joj ovaj zavoj, antibiotsku kremu i dobila je terapiju i za alargiju. Moramo da pazimo da njena rukica bude suva. Doktor misli da je to neki ujed koji je inicirao da se alergijiski odraguje, ova rana koju je imala na prstu se inficirala. Brzo smo sve završili, biće dobro - objasnila je Đoganijeva.

BONUS VIDEO:



