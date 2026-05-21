Vučić je na početku komentarisao slučaj Aleksandra Nešovića.



- Tužilac je tražio pritvor za šefa beogradske policije zbog prikrivanja dela. Ovo danas što smo videli je zastrašujuće. Želim da pohvalim sve pripadnike policijskih jedinica koji su učestvovali u traženju tela. Posebno žandarmeriji koja je našla telo. Ovo su uradili monstrumi. Nisu ljudi. O kome god da se radi nije ubijeno lice ni akademik ni neko bez dosijea, ali da na ovakav način nešto uradite je zastrašujuće i zapanjujuće. Niko na ovakav način ne sme da strada. Napravili su ti akciju gde su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo državne organe da navuče na pogrešan trag. Stalno je govorio Sava, Sava, Sava, ne bi li tražili telo u Savi ali smo shvatili da obmanjuju i lažu, i posvetili smo se terenu kod Inđije i ljudi koji su specijalci našli su više izgorelog drveta i materijala na jednom mestu. Pre nego su iskopali bure, shvatili su da je reč o tome. Bure je presečeno na pola, telo je sklupčano, paljeno, mada je krvi ostalo i DNK se utvrđuje, ali 99% je reč o gospodinu Nešoviću. Onda su to i betonirali u nekoj garaži.

- Ta lica su se vratila posle toga, dva sata im je ta operacija trajala, u kafanu i popila piće. Možete da zamislite sa kakvim monstrumima imate posla. Ponosan sam na činjenicu da je srpska država pokazala odlučnost, pohapsila sve aktere, bez zataškavanja i sada pitam sve ove lažove koji su 3 dana obmanjivali javnost, svi ti lažovi koji su pokušavali da obmanu, neka se zapitaju da li time ohrabruju da time čine slična dela u budućnosti.

-Obračunaćemo se sa prljavim policajcima, koliko odmah. Moraće prvo da odu sa posla, jer nam takvi nisu potrebni, 97% su čestiti policajci. Naše mere će biti veoma stroge i žestoke - rekao je Vučić.