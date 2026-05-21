Sloba Vasić trenutno se nalazi na lečenju na muškom odeljenju psihijatrijske ustanove Laza Lazarević, a ustanovu do daljnjeg neće napuštati.

Pojavile su se informacije da će pevač navodno u petak, 22. maja, napustiti zdravstvenu ustanovu, što se ipak neće dogoditi.

Doktorka koja je zadužena za pevačevo stanje trenutno je odsutna, a bez njenog odobrenja pevač ne može biti pušten.

Kako nezvanično saznaju domaći mediji, ona bi sutra trebalo da se vrati na posao kako bi pregledala Slobu i razgovarala sa njim, a nakon toga će doneti odluka šta će dalje biti.

Još uvek je neizvesno da li će Vasić biti zadržan ili pušten.

"Bez saglasnosti doktorke ne mogu da ga puste"

Kako je rekao izvor, doktorka je imala smrtni slučaj, zbog čega je izostala sa posla.

- Doktorka koja ga vodi imala je smrtni slučaj u porodici i neko vreme neće biti u klinici, a bez njene saglasnosti njega ne mogu da puste, tako da se ne zna kada ce Sloba izaći - rekao je izvor za Telegraf.

"Kriza, strahovi, opsesivne misli i paranoja"

U javnosti se sve više govori o zdravstvenom stanju Slobe Vasića, tim povodom astrološkinja Jovana Milićević je otkrila šta zvezde priređuju za pevačevu budućnost.

Kako navodi, u isto vreme se otvaraju astrološka tumačenja koja ukazuju na izuzetno težak i nestabilan period u njegovom životu.

- Sloba ima jednu od najtežih kombinacija za psihu. Donosi povlačenje, unutrašnje borbe, osećaj gubitka kontrole, kao i periode kada osoba puca iznutra i završava u institucijama ili se samoinicijativno zatvara u svoja četiri zida. Emocionalna nestabilnost duboko je potisnuta. 8. kuća daje krize, strahove, ekstremne emotivne oscilacije, a Mesec u Vagi često pokušava sve da drži pod kontrolom i lepo spolja, dok se zapravo dešava pravi haos. Sloba ima osetljiv ego, emotivno je ranjiv, a sklon je i preterivanju u uživanjima, što ga je dovelo i do zavisnosti, o čemu je i sam govorio - započela je Jovana.

- U narednom periodu Vasić ima jedan od glavnih pokazatelja pritiska i pada energije. Osećaj ograničenja, blokade, depresivne misli, povlačenje... Emocionalno mu isto u narednom periodu neće biti lako, pogotovo zbog toga što je ceo skandal medijski propraćen. Može imati opsesivne misli, mentalni pritisak, paranoju... Takođe može doći do impulsivnosti u emocijama i ponašanju. Mesec u sesktilu sa Marsom daje emocionalnu reakciju koja nije pasivna, osoba ne puca tiho, nego reaguje impulzivno kada je pod pritiskom - objašnjava astrološkinja.

- U trenutku kada se javnost bavi njegovim zdravstvenim stanjem, kroz astrološku simboliku otvara se slika izuzetno intenzivnog i opterećujućeg životnog perioda, koji mnogi astrolozi opisuju kao jednu od najtežih faza u njegovom ciklusu. Ono što se prvo izdvaja jeste Pluton u konjunkciji sa natalnim Saturnom. Ovo je jako teška pozicija koja donosi duboki reset života, suočavanje sa granicama, kontrolom i posledicama, kao i snažan osećaj pritiska, blokade ili unutrašnje prinude da se nešto mora menjati. U praksi, ovakvi periodi često donose krizu koja tera osobu na promenu kompletne životne strukture, ali kroz vrlo jak unutrašnji pritisak i osećaj težine. Što znači da se ovo sada dešava, kako bi Slobu trglo i odvuklo od zavisnosti, treba da shvati da mora da prestane - nastavlja Milićevićeva.

- Drugi snažan pokazatelj je pun Mesec u 12. kući u konjunkciji sa Saturnom. Sama 12. kuća simbolizuje izolaciju, nesvesno i povlačenje, dok Mesec donosi emocije i krize u stanju psihe, a Saturn težinu i restrikciju. Ova kombinacija može ukazivati na emocionalno pucanje ili preopterećenje, povlačenje iz spoljnog sveta i izražen osećaj zatvorenosti, izolacije i unutrašnje borbe. Tako da se može očekivati i medijska ilegala. Uran u kvadratu sa Venerom i Marsom unosi impulsivnost, nagle odluke, nervnu napetost, dok Saturn u kvadratu sa Neptunom predstavlja klasičan aspekt razbijanja iluzija, suočavanja sa realnošću i problema sa begom od stvarnosti - ističe Jovana.

