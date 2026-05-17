Aleksandra Stojković Džidža već godinu dana uživa emotivnoj vezi sa partnerom Milanom, sa kojim ju je naša ekipa danas uhvatila na beogradskom aerodromu.

Vraćajući se sa privatnog putovanja Aleksandra nije očekivala da će sresti medijske ekipe, ali je izdvojila vreme i odgovorila na nekoliko pitanja.

- Super sam, bili smo na putu. Bilo je lepo vreme, ali je bilo malo hladnjikavo - rekla nam je Džidža, koju smo pitali da li spremaju svadbu.

- Videćemo, biće nešto - rekla nam je pevačica kratko.

"Idemo dalje"

Pevačica Aleksandra Stojković Džidža je u novembru prošle godine izgubila bebu, a nešto kasnije progovorila je o ovom bolnom trenutku.

- Nisam imala svest da tako nešto može da se dogodi, moram da se zahvalim i mojoj porodici i mom suprugu i medijima jer ste nas ispoštovali. Prošao je period mog isceljenja, sada smo jači i idemo dalje. Bilo mi je teško, priznajem, ali ja imam svoje metode u glavi. Sada sam čak i jača, moram da kažem da je važno da se ne odustaje i da se pokaže prava ljubav. Bilo mi je lakše jer je moj suprug bio tu, on i ja smo se još više zbližili - rekla je Džidža u emisiji "Premijera - Vikend specijal".

