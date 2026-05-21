Glumica Lidija Vukićević ponovo je privukla veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podelila kratak video-snimak koji je izazvao brojne reakcije i komplimente pratilaca.

Lidija je još jednom pokazala da ume da istakne svoj seksepil, pa je u objavi u prvi plan stavila svoje atribute, zbog čega su se komentari ispod snimka samo nizali.

Glumica se oglasila iz Sarajeva, gde je pokazala nekoliko modnih izdanja po kojima je prepoznatljiva.

Bujna kosa, upečatljiv mejkap i izazovne modne kombinacije dominirali su njenom objavom, a u jednom trenutku u kadar je upao i čipkani brus, dok je kasnije kameru spustila ka mini-suknji, istakavši vitke noge.

-"Najlepša", "Kao devojka", "Vau, kako izgledaš" - samo su neki od komplimenata koje je dobila od svojih pratilaca.

Ne čupa obrve

Više puta je isticala da se ponosi prirodnim izgledom i da na sebi nema estetskih korekcija.

Njeni prepoznatljivi crni uvojci su potpuno prirodni, obrve ne čupa, a ne voli ni veštačke nokte.

Posebno je ponosna na svoj osmeh i zube, za koje tvrdi da su potpuno prirodni.

- Zubi su moji. Nikada nisam želela da stavljam navlake i da imam neprirodno bele zube. Održavam ih tako što idem na svaka dva meseca kod zubara i koristim crnu pastu da bih zadržala belinu zuba - otkrila je glumica.

Da izgleda odlično i u sedmoj deceniji života potvrđuju i brojne pohvale koje svakodnevno dobija na račun svog izgleda, a ne odustaje od smelih i provokativnih modnih izdanja kojima redovno privlači pažnju na društvenim mrežama.