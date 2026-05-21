Maturantkinja Milica Šukunda ostala je bez teksta kada joj je dečko tokom okupljanja priredio iznenađenje koje niko nije očekivao.

Iznenađenje koje je promenilo sve

Prema navodima lokalnog portala RTV-KD, maturanti su se neposredno pre početka maturske večeri fotografisali sa porodicom i prijateljima, dok je atmosfera bila ispunjena muzikom, osmesima i uzbuđenjem.

U jednom trenutku Milicin momak prišao joj je uz zvuke trubača i pred okupljenima izvadio verenički prsten.

Neočekivan potez potpuno ju je zatekao.

Sudbonosno "da" pred svima

Dok su prisutni posmatrali scenu u neverici, Milica je nakon kratkog šoka izgovorila sudbonosno „da“.

Odmah nakon toga usledio je gromoglasan aplauz, oduševljenje okupljenih i slavlje koje je privuklo pažnju svih prisutnih.

Mnogi tvrde da je upravo ovaj trenutak postao glavna tema cele maturske večeri.

Snimci brzo preplavili društvene mreže

Fotografije i video-snimci prosidbe ubrzo su počeli da kruže internetom, a ispod objava nizale su se čestitke i emotivni komentari.

Korisnici društvenih mreža pisali su:

  • „Ovo će pamtiti ceo život“
  • „Kao scena iz filma“
  • „Matursko veče koje niko neće zaboraviti“

Matursko veče koje je zasenilo sve ostalo

Ovaj nesvakidašnji trenutak iz Kozarske Dubice još jednom je pokazao kako maturske večeri često prerastu običnu proslavu i postanu događaji koji se pamte godinama.

Za Milicu Šukundu, završetak srednje škole pretvorio se u početak potpuno novog životnog poglavlja.