Maturantkinja Milica Šukunda ostala je bez teksta kada joj je dečko tokom okupljanja priredio iznenađenje koje niko nije očekivao.

Iznenađenje koje je promenilo sve

Prema navodima lokalnog portala RTV-KD, maturanti su se neposredno pre početka maturske večeri fotografisali sa porodicom i prijateljima, dok je atmosfera bila ispunjena muzikom, osmesima i uzbuđenjem.

U jednom trenutku Milicin momak prišao joj je uz zvuke trubača i pred okupljenima izvadio verenički prsten.

Neočekivan potez potpuno ju je zatekao.

Sudbonosno "da" pred svima

Dok su prisutni posmatrali scenu u neverici, Milica je nakon kratkog šoka izgovorila sudbonosno „da“.

Odmah nakon toga usledio je gromoglasan aplauz, oduševljenje okupljenih i slavlje koje je privuklo pažnju svih prisutnih.

Mnogi tvrde da je upravo ovaj trenutak postao glavna tema cele maturske večeri.

Snimci brzo preplavili društvene mreže

Fotografije i video-snimci prosidbe ubrzo su počeli da kruže internetom, a ispod objava nizale su se čestitke i emotivni komentari.

Korisnici društvenih mreža pisali su:

„Ovo će pamtiti ceo život“

„Kao scena iz filma“

„Matursko veče koje niko neće zaboraviti“

Matursko veče koje je zasenilo sve ostalo

Ovaj nesvakidašnji trenutak iz Kozarske Dubice još jednom je pokazao kako maturske večeri često prerastu običnu proslavu i postanu događaji koji se pamte godinama.

Za Milicu Šukundu, završetak srednje škole pretvorio se u početak potpuno novog životnog poglavlja.