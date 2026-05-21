Maturantkinja Milica Šukunda ostala je bez teksta kada joj je dečko tokom okupljanja priredio iznenađenje koje niko nije očekivao.
Iznenađenje koje je promenilo sve
Prema navodima lokalnog portala RTV-KD, maturanti su se neposredno pre početka maturske večeri fotografisali sa porodicom i prijateljima, dok je atmosfera bila ispunjena muzikom, osmesima i uzbuđenjem.
U jednom trenutku Milicin momak prišao joj je uz zvuke trubača i pred okupljenima izvadio verenički prsten.
Neočekivan potez potpuno ju je zatekao.
Sudbonosno "da" pred svima
Dok su prisutni posmatrali scenu u neverici, Milica je nakon kratkog šoka izgovorila sudbonosno „da“.
Odmah nakon toga usledio je gromoglasan aplauz, oduševljenje okupljenih i slavlje koje je privuklo pažnju svih prisutnih.
Mnogi tvrde da je upravo ovaj trenutak postao glavna tema cele maturske večeri.
Snimci brzo preplavili društvene mreže
Fotografije i video-snimci prosidbe ubrzo su počeli da kruže internetom, a ispod objava nizale su se čestitke i emotivni komentari.
Korisnici društvenih mreža pisali su:
- „Ovo će pamtiti ceo život“
- „Kao scena iz filma“
- „Matursko veče koje niko neće zaboraviti“
Matursko veče koje je zasenilo sve ostalo
Ovaj nesvakidašnji trenutak iz Kozarske Dubice još jednom je pokazao kako maturske večeri često prerastu običnu proslavu i postanu događaji koji se pamte godinama.
Za Milicu Šukundu, završetak srednje škole pretvorio se u početak potpuno novog životnog poglavlja.
