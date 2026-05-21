Trebinjski policajci spasili su danas ženu od utapanja u reci Trebišnjici, rečeno je u Policijskoj upravi Trebinje.
Policiji u Trebinju u 15.40 časova prijavljeno je da je nepoznata žena skočila u reku Trebišnjicu.
Policijski službenici su odmah izašli na mesto događaja, ušli u reku i ženu izvukli na obližnje šetalište.
Na mestu događaja bila je i Hitna pomoć koja je ženi pružila medicinsku pomoć.
- Ovo je još jedan dokaz da je posao policijskih službenika human i pre svega u službi građana - naveli su iz Policijske uprave Trebinje.
