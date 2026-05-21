Trebinjski policajci spasili su danas ženu od utapanja u reci Trebišnjici, rečeno je u Policijskoj upravi Trebinje.

Policiji u Trebinju u 15.40 časova prijavljeno je da je nepoznata žena skočila u reku Trebišnjicu.

Policijski službenici su odmah izašli na mesto događaja, ušli u reku i ženu izvukli na obližnje šetalište.

Na mestu događaja bila je i Hitna pomoć koja je ženi pružila medicinsku pomoć.

- Ovo je još jedan dokaz da je posao policijskih službenika human i pre svega u službi građana - naveli su iz Policijske uprave Trebinje.

