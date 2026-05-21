Pevačica Nataša Bekvalac ušla je u petu deceniju života i ima dve ćerke, a javnost sve češće komentariše da izgleda bolje nego ikada, gotovo kao u devojačkim danima.

Nataša svojim izgledom, lepotom i energijom inspiriše mnoge žene, a nedavno je ponovo privukla pažnju fotografijama na kojima pokazuje svoju izvajanost.

Pevačica trenutno boravi na Ibici, gde je pozirala u bikiniju, a na njenom telu, kako se navodi, nema ni grama viška masnoće.

Selfi ispred ogledala u kariranom bikiniju dodatno je izazvala reakcije, a posebno je primećena tetovaža iznad butine, koja je privukla veliku pažnju.

Mnogi smatraju da su upravo trening i ishrana ključ njenog izgleda.

Evo kako Nataša održava vitku liniju

Ona je ranije otkrila i na koji način je uspela da smrša 1 kilogram.

Detaljno je govorila o svom režimu ishrane, koji isključuje ugljene hidrate, ali uključuje raznovrsne izvore proteina i povrća.

Plan ishrane je, kako navodi, jednostavan za praćenje tokom cele nedelje, uz jedan dan predviđen za "prekršaj".

Preporučuje konzumaciju mesa, mlečnih proizvoda sa niskim udelom ugljenih hidrata, zelenog povrća, jaja, orašastih plodova i obilne količine vode. Ističe da treba izbegavati peciva, voće (osim nedeljom), krompir, soju, pasulj, testeninu, grašak, pirinač, grickalice, slatkiše i sokove.

Prema njenim rečima, uz ovakav plan moguće je izgubiti najmanje 10 kilograma za mesec dana, dok je dijeta osmišljena tako da ciljano topi masne naslage, a istovremeno čuva mišićnu masu.