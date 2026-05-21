Sutra bi trebao da se održi konzilijum od tri lekara povodom zdravstvenog stanja Slobe Vasića.

Pevač navodno želi da na sopstveni zahtev napusti specijalnu bolnicu “Laza Lazarević“, gde je prethodnih dana bio smešten. Kako se navodi, Vasić je insistirao da izađe iz ustanove uprkos savetima lekara.

Prema informacijama do kojih su došli domaći mediji, danas ga je u poseti obišla supruga Lela, koja je sve vreme uz njega tokom cele situacije.

Odluka lekarskog tima očekuje se nakon sutrašnjeg sastanka konzilijuma.

Podsetimo, pevač je prethodno primljen nakon navodnih psihičkih tegoba i problema izazvanih alkoholom, a njegova situacija poslednjih dana izazvala je veliku pažnju javnosti.

Za sada se Sloba Vasić nije javno oglašavao ovim povodom, dok se očekuje da će u narednim danima biti poznato više detalja o njegovom zdravstvenom stanju.

"Prvo sam pio jedan lek, da bih posle povećao doze"

Podsećamo, Vasić je ranije otvoreno govorio o svojim psihičkim problemima, kao i borbi sa anksioznošću, depresijom i zavisnošću od lekova za smirenje.

- Pio sam tablete protiv anksioznosti i depresije, to je bila borba. Meni je doktor prepisao lek, zapravo krenulo je sve od povišenog pritiska koji je u mom slučaju nasledan. Sa druge strane, buran i nemiran život su mi stvarali stres, nisam razmišljao svojom glavom, vodio sam se lekovima i tražio neki spas i utehu u tome, a zapravo sam sve gurao pod tepih - ispričao je svojevremeno Sloba.

Kako je tada objasnio, problemi su vremenom postajali sve ozbiljniji.

- Dobio sam lek za smirenje, tako sam zapravo počeo. To je proces pakla, počeo sam sa jednom tabletom, pa mi se posle tražila i druga, to ide u beskraj. Godinama se boriš sa tim i hvala Bogu, pobedio. U početku sam odlazio svako veče u bolnicu, nisam znao da li mi je visok pritisak na nervnoj bazi. U bolnici su mi dali prvo tablete za snižavanje pritiska, ali pošto sam dolazio nekoliko večeri jer su se javljali, meni nepoznati simptomi, onda su mi dali tablete za smirenje. Prvo sam pio jedan lek, da bih posle povećavao doze - priznao je pevač.

Alo/Kurir

