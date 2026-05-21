Kada žena promeni frizuru, često se kaže da je spremna za novo poglavlje - a Milica Jokić je ovoga puta rešila da to poglavlje bude glasno, smelo i potpuno drugačije od svega što je publika do sada navikla da vidi od nje!



Pevačica je iznenadila fanove velikom promenom imidža i prešla u plavo, a nova frizura odmah je izazvala brojne reakcije. Ipak, Milica priznaje da ovo nije bila samo estetska odluka, već odraz mnogo dublje promene.

- Osetila sam veliku promenu u sebi i poželela sam da je nekako pokažem. Nova frizura je samo spoljašnji odraz svega onoga što se u meni dešava. Ušla sam u potpuno novu energiju i osećam da sam tek počela - poručila je Milica.

Spremite se za drugačiju i smeliju Milicu!

A da nova energija ne ostaje samo na izgledu, pokazaće i njena nova pesma „Noć za brodolom“, kojom najavljuje drugačije, smelije i vatrenije izdanje. Već sam naziv pesme govori da publiku očekuje nešto što nosi više strasti. Milica, koja je pažnju publike gradila kroz takmičenja za talente, upečatljive nastupe i emociju kojom interpretira kafanske pesme, sada želi da pokaže i drugu stranu sebe — onu odvažniju, moderniju i spremnu da pomeri granice.

- Ne želim više da se plašim promena. Mislim da svako u jednom trenutku oseti da je vreme da izađe iz stare verzije sebe. Za mene je ovo baš taj trenutak. Nova kosa, nova pesma, nova energija, ali ista ona emocija zbog koje me ljudi prepoznaju - dodala je pevačica.

Promena u plavo, kako kaže, došla je spontano, ali u pravom trenutku. Fanovi već komentarišu da joj novi izgled savršeno stoji, dok mnogi veruju da je upravo ova transformacija uvod u ozbiljniji zaokret u karijeri.

Ako je suditi po najavama, „Noć za brodolom“ mogla bi da bude pesma koja će Milicu predstaviti u potpuno novom svetlu. Pevačica ne krije da joj je stalo da publika oseti istu energiju koju je i sama osećala dok je radila na novom projektu.

- Ovo je za mene početak nečega novog i jedva čekam da publika čuje šta sam spremila - rekla je Jokićeva.

