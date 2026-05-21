Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost u emisiji „Četvrtkom u 9“, gde je govorio o najvažnijim političkim i državnim pitanjima u trenutku velikih regionalnih i globalnih tenzija.

Na dvadesetogodišnjicu nezavisnosti Crne Gore i osamnaest godina od jednostrano proglašenog otcepljenja tzv. Kosova, Vučić je govorio i o položaju Srbije, odnosima u regionu i pritiscima sa kojima se država suočava.

Jedna od glavnih tema bila je i predstojeća poseta Kini, kao i odnosi Srbije sa velikim svetskim silama u trenutku kada se globalni odnosi dramatično menjaju.

Predsednik Srbije ispričao je i o situaciji oko Naftne industrije Srbije, ekonomskim planovima za naredni period, ali i nastavku borbe protiv korupcije.

Vučić je na početku komentarisao slučaj Aleksandra Nešovića.

- Tužilac je tražio pritvor za šefa beogradske policije zbog prikrivanja dela. Ovo danas što smo videli je zastrašujuće. Želim da pohvalim sve pripadnike policijskih jedinica koji su učestvovali u traženju tela. Posebno žandarmeriji koja je našla telo. Ovo su uradili monstrumi. Nisu ljudi. O kome god da se radi nije ubijeno lice ni akademik ni neko bez dosijea, ali da na ovakav način nešto uradite je zastrašujuće i zapanjujuće. Niko na ovakav način ne sme da strada. Napravili su ti akciju gde su pozvali najmanje još jedno lice i to lice je pokušalo državne organe da navuče na pogrešan trag. Stalno je govorio Sava, Sava, Sava, ne bi li tražili telo u Savi ali smo shvatili da obmanjuju i lažu, i posvetili smo se terenu kod Inđije i ljudi koji su specijalci našli su više izgorelog drveta i materijala na jednom mestu. Pre nego su iskopali bure, shvatili su da je reč o tome. Bure je presečeno na pola, telo je sklupčano, paljeno, mada je krvi ostalo i DNK se utvrđuje, ali 99% je reč o gospodinu Nešoviću. Onda su to i betonirali u nekoj garaži.