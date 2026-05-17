Popularna pevačica Sandra Afrika važi za jednu od najtraženijih izvođača na privatnim slavljima, zbog čega gotovo svakodnevno ima brojne nastupe i obaveze.

Nakon radnog vikenda, danas je sletela na beogradski aerodrom, gde je govorila o aktuelnim dešavanjima na estradi.

Između ostalog, prokomentarisala je nedavni incident koji je doživeo njen kolega Radiša Trajković Đani, kada ga je gost ujeo tokom nastupa na jednom veselju.

-Stvarno nisam imala neki veći problem. Kada su veselja u pitanju, malo smo bliži sa publikom, a na nastupu je obezbeđenje i ne može niko da priđe, ali ja ostanem pa se posle slikam sa svima. Ne znam kako bih reagovala, možda bih ja njega ujela - rekla je Sandra kroz osmeh.

Progovorila o Vasiću nakon što je završio u psihijatrijskoj ustanovi

Zatim se osvrnula i na situaciju sa Slobom Vasićem, koji se trenutno nalazi na klinici "Laza Lazarević".

-Ne znam šta da kažem. Sreli smo se na "ćao, ćao", ne poznajemo se nešto posebno privatno. Dešavalo mi se da na letu bude pijani putnik, nastane haos, izbace ga iz aviona, ne poletimo na vreme, avion kasni… Eto, i to se dešava - izjavila je pevačica.

Sandra je otkrila i šta planira čim stigne kući nakon napornog vikenda.

- S obzirom na to da nemam decu i nikakve obaveze, kada dođem kući, prvo ću da spavam. Stan sam završila još pre pola godine, ali se još nisam preselila. Mrzi me, čeka se moja dobra volja, treba prebaciti sve stvari. Mislim da ću se preseliti posle leta. Neke stvari ću pokloniti drugaricama i sestri, imam dosta obuće. Nije mi žao para za garderobu. Veoma retko kupim nešto što posle ne nosim - priznala je potom.

Pevačica je prokomentarisala i ovogodišnju "Pesmu Evrovizije", kao i pobedu bugarske predstavnice Dara Nikolajeva Jotova.

-Ispratila sam Evroviziju. Moj bend se kladio na "Lavinu" da će pobediti. Bili smo dobri. Sviđa mi se i bugarska pobednica. Pevala bih njenu pesmu, što da ne - poručila je Sandra Afrika.