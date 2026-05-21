U javnosti se sve više govori o zdravstvenom stanju Slobe Vasića, tim povodom astrološkinja Jovana Milićević je otkrila šta zvezde priređuju za pevačevu budućnost.

Kako navodi, u isto vreme se otvaraju astrološka tumačenja koja ukazuju na izuzetno težak i nestabilan period u njegovom životu.

- Sloba ima jednu od najtežih kombinacija za psihu. Donosi povlačenje, unutrašnje borbe, osećaj gubitka kontrole, kao i periode kada osoba puca iznutra i završava u institucijama ili se samoinicijativno zatvara u svoja četiri zida. Emocionalna nestabilnost duboko je potisnuta. 8. kuća daje krize, strahove, ekstremne emotivne oscilacije, a Mesec u Vagi često pokušava sve da drži pod kontrolom i lepo spolja, dok se zapravo dešava pravi haos. Sloba ima osetljiv ego, emotivno je ranjiv, a sklon je i preterivanju u uživanjima, što ga je dovelo i do zavisnosti, o čemu je i sam govorio - započela je Jovana.

- U narednom periodu Vasić ima jedan od glavnih pokazatelja pritiska i pada energije. Osećaj ograničenja, blokade, depresivne misli, povlačenje... Emocionalno mu isto u narednom periodu neće biti lako, pogotovo zbog toga što je ceo skandal medijski propraćen. Može imati opsesivne misli, mentalni pritisak, paranoju... Takođe može doći do impulsivnosti u emocijama i ponašanju. Mesec u sesktilu sa Marsom daje emocionalnu reakciju koja nije pasivna, osoba ne puca tiho, nego reaguje impulzivno kada je pod pritiskom - objašnjava astrološkinja.

- U trenutku kada se javnost bavi njegovim zdravstvenim stanjem, kroz astrološku simboliku otvara se slika izuzetno intenzivnog i opterećujućeg životnog perioda, koji mnogi astrolozi opisuju kao jednu od najtežih faza u njegovom ciklusu. Ono što se prvo izdvaja jeste Pluton u konjunkciji sa natalnim Saturnom. Ovo je jako teška pozicija koja donosi duboki reset života, suočavanje sa granicama, kontrolom i posledicama, kao i snažan osećaj pritiska, blokade ili unutrašnje prinude da se nešto mora menjati. U praksi, ovakvi periodi često donose krizu koja tera osobu na promenu kompletne životne strukture, ali kroz vrlo jak unutrašnji pritisak i osećaj težine. Što znači da se ovo sada dešava, kako bi Slobu trglo i odvuklo od zavisnosti, treba da shvati da mora da prestane - nastavlja Milićevićeva.

- Drugi snažan pokazatelj je pun Mesec u 12. kući u konjunkciji sa Saturnom. Sama 12. kuća simbolizuje izolaciju, nesvesno i povlačenje, dok Mesec donosi emocije i krize u stanju psihe, a Saturn težinu i restrikciju. Ova kombinacija može ukazivati na emocionalno pucanje ili preopterećenje, povlačenje iz spoljnog sveta i izražen osećaj zatvorenosti, izolacije i unutrašnje borbe. Tako da se može očekivati i medijska ilegala. Uran u kvadratu sa Venerom i Marsom unosi impulsivnost, nagle odluke, nervnu napetost, dok Saturn u kvadratu sa Neptunom predstavlja klasičan aspekt razbijanja iluzija, suočavanja sa realnošću i problema sa begom od stvarnosti - ističe Jovana.

BONUS VIDEO:







