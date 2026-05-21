Sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i kineskog lidera Si Đinpinga u Pekingu pokazao je da se globalni odnosi ubrzano menjaju i da se politički i ekonomski centar sveta sve više pomera ka Evroaziji, ocenjuje italijanski list L’AntiDiplomatico.

Prema pisanju ovog medija, današnji međunarodni odnosi više ne izgledaju kao pre samo nekoliko godina, a susret dvojice lidera predstavlja mnogo više od običnog diplomatskog događaja.

Potpisana čak 42 dokumenta

Putin je boravio u Kini 19. i 20. maja, a ključni razgovori održani su u Domu naroda u Pekingu.

Već sam obim susreta pokazao je koliko Moskva i Peking žele dodatno jačanje strateškog partnerstva.

Tokom sastanka potpisana su čak 42 dokumenta, među kojima su zajednička deklaracija o produbljivanju strateške saradnje, ali i dokument o razvoju multipolarnog sveta i novom modelu međunarodnih odnosa.

„Moć se seli sa Zapada“

L’AntiDiplomatico ocenjuje da susret Putina i Si Đinpinga simbolizuje promenu globalne ravnoteže snaga i nastavak slabljenja zapadne dominacije.

U tekstu se navodi da se politički i ekonomski centar gravitacije sve više pomera ka Evroaziji, dok Moskva i Peking nastupaju kao alternativni centri globalne moći.

Upravo zato potpisivanje strateških sporazuma nije doživljeno kao protokolarni potez, već kao jasna poruka da Rusija i Kina planiraju dugoročnu koordinaciju u ključnim svetskim pitanjima.

Alternativa američkoj dominaciji

Italijanski list tvrdi da se Rusija i Kina u svetu opterećenom krizama, ratovima i rivalstvima predstavljaju kao „stubovi multipolarnosti“.

Kako se navodi, dve sile pokušavaju da izgrade model međunarodnih odnosa koji bi bio alternativa sistemu koji predvode Sjedinjene Američke Države.

Posmatrači međunarodnih odnosa smatraju da simbolika ovog sastanka prevazilazi sam diplomatski protokol i da pokazuje kako Moskva i Peking žele još dublju političku, ekonomsku i stratešku saradnju.

Evroazija ulazi u novu eru

Zbog svega toga deo analitičara ocenjuje da je susret u Pekingu samo dodatno potvrdio ono o čemu se poslednjih godina sve češće govori — da svet ulazi u period u kojem će Evroazija imati mnogo veću ulogu nego ranije.

Prema toj proceni, odnosi snaga na međunarodnoj sceni nastaviće da se menjaju u korist Moskve i Pekinga, dok će Zapad sve teže zadržavati dominantnu poziciju koju je imao decenijama.