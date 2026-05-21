Reper Dragomir Despić Desingerica već duže vreme privlači veliku pažnju javnosti od trenutka kada se pojavio na estradnoj sceni, a dodatnu popularnost stekao je ulaskom u žiri muzičkog takmičenja Pinkove Zvezde, gde sedi pored Jelena Karleuša, Viki Miljković, Zorica Brunclik, Dragan Stojković Bosanac i Ognjen Amidžić.

Desingerica se često nalazi u žiži javnosti zbog svojih kontroverznih nastupa i provokativnih scenskih performansa koji redovno izazivaju brojne reakcije i polemike u javnosti.

Sada je, kako tvrdi izvor blizak reperu, isplivala i informacija o njegovim visokim honorarima.

Prema tim navodima, on zarađuje ogromne sume po nastupu i sve češće nastupa uz plejbek.

- Ma sve je počelo od one patike i udaranja. Tada su vlasnici klubova počeli da ga nenormalno često zovu da nastupa jer su videli da može lagano da napuni klub. Deca i tinejdžeri su "otkinuli" za njim - počeo je izvor, pa dodao:

-U početku je uzimao 500 evra, a sada zarađuje kao da je Čola. Kako sam čuo od njegovih drugova, honorar mu je između 10.000 i 15.000 evra. To su ogromne pare. Popunjen je do kraja godine, a letnja sezona mu je najjača - tvrdi izvor za domaće medije.

"Lumuzina mi olakšava život"

Nedavno je privukao veliku pažnju kada je na snimanje emisije "Pinkove Zvezde" stigao u luksuznoj zlatnoj limuzini.

Posebno oduševljenje nije krila ni Jelena Karleuša, koja je na snimanje došla neposredno pre njega, pa je odmah prišla kako bi izbliza pogledala ovaj skupoceni automobil.

Otkrio je da vožnja ovim luksuznim vozilom košta čak 3.500 evra, a nije prvi put da ga javnost vidi u limuzini.

Podsetimo, Desingerica je ranije izjavio da je limuzinu iznajmio zbog snimanja, ali i da mu ovakav način prevoza znatno olakšava svakodnevne obaveze.

-Limuzina mi olakšava život. Sam sam bio u njoj, spavao sam. Imali smo neko snimanje pre ovoga, pa sam je zato iznajmio - rekao je reper tokom jednog od prethodnih snimanja.

