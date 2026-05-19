Pevačica Edita Aradinović čeka dete sa Nenadom Stevićem, sa kojim je pre nekoliko meseci stavila tačku na odnos. Iako se nakon raskida Nenad nije pojavljivao u javnosti, večeras smo ih uhvatili zajedno.

Pojavili su se na koncertu Igora Panića Nućija, a iako su došli odvojeno, naš reporter je zabeležio trenutak njihovog razgovora.

Edita je nedavno odlučila da više neće javno govoriti o Nenadu, ali je večeras pred našim kamerama napravila presedan.

- Osećam se sjajno, sve bolje i bolje. Za dva meseca je porođaj, a trening je moj spas. Prestala sam da radim. Živim normalno, jedem, šetam. Nemam strahove još uvek, ne plašim se. Predala sam se Bogu, znam da će sve biti dobro. Žena može sve da prevaziđe. Zaplačem se na sve, šokiram se koliko je to intenzivno u trudnoći - rekla nam je Edita.

"Oboje smo znali kuda vodi naš odnos"

Podsetimo, Edita je nedavno govorila o raskidu sa Nenadom.

- Bila je potrebna hrabrost, s obzirom na to da smo oboje znali kuda vodi naš odnos, a želeli smo dete. S druge strane, mirna sam jer znam da je on dobar čovek i biće dobar otac. Jako mi je važno da možemo da se čujemo i da komuniciramo, a mi smo i više nego dobri, što je dobar znak za budućnost. Što se mog emotivnog života tiče, tu ću staviti pauzu dok ne budem tačno znala šta želim i takvu osobu privukla u svoj život, samo ću sada paziti duplo više jer imam i zbog koga.

Alo/L.A.

