Rok muzičar Milić Vukašinović progovorio je o borbi kroz koju prolazi nakon amputacije noge i dotakao se finansija.



Otkrio je kako njegova supruga Suzana nije u mogućnosti da radi jer ga neguje nakon operacija, te im je zbog toga teško finansijski.

- Bez Suzane, ne znam šta bi bilo. Možda mene bi ni bilo, najverovatnije. Uglavnom ne mogu da hodam po kući, ne mogu da nešto dohvatim što je metar i po od mene. Suzana je tu, pa mi to obavlja. Ali da nema Suzane, ja bih onda morao odmah na štake, a teško je i popeti se na štake. Suzana me pridrži pa se pridignem, isto i sa protezom kad se uspravim da hodam, jako je teško. Kad sam bio tamo u bolnici za rehabilitaciju, tamo imaju razboj, pa je lakše sve. Uhvatiš se za one šipke i jako lako se pridigneš. Ovde nema razboja. I taj razboj je uglavnom Suzana - priča roker.

- Skupi su lekovi, a ja ne sviram već dve godine, imam to od autorskih prava. Dosta živimo od tih mojih autorskih prava, ali dok sam svirao, to se nadopunjavalo, pa je bilo mnogo lakše. Radila je Suzana, a sad ona ne može da radi zbog mene. Najbolja je na svetu - izjavio je Milić.

Muzičar je zatim otkrio šta mu najviše daje snagu kada psihički poklekne.

- Imam ogroman ego koji mi radi i dalje. Ne, nezavisno što mi se sve ovo dogodilo, što nemam nogu. Osećam se kao da imam nogu i kao da je sve kao što je bilo pre ovog mog zdravstvenog stanja. Ovaj odnos Suzane i mene, to je dokazana ljubav u najboljem svetlu i na najbolji način. Sve je lepo kad je Suzana takva. Inače, neka druga žena bi me davno ostavila, pa bih možda morao da zovem neku sestru da dolazi da mi pomaže. Najjača ljubav je, mislim, kad žena ostane s tobom i kad ti je najteže i kad njoj isto nije lako da obavlja sve ovo sa mnom - govorio je Vukašinović za Blic.

