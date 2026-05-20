Kako je navedeno na Telegram nalogu Kravčenka, tokom pretresa pronađen je vozni park od šest luksuznih automobila, pet švajcarskih satova, vatreno i hladno oružje, mobilni telefoni, kao i gotovina u različitim valutama.

Kravčenko je, prenosi Ukrinform, naveo da je uhapšeno pet učesnika šeme i da su protiv njih podignute optužbe.

Načelnik policije u Ivano-Frankovskoj oblasti, njegov zamenik, prvi zamenik načelnika policije u Ternopoljskoj oblasti i zamenik načelnika policije u Žitomirskoj oblasti osumnjičeni su za primanje mita u posebno velikom iznosu, izvršeno u dogovoru grupe osoba i zloupotrebom službenog položaja.

Ukrajinsko tužilaštvo priprema zahtev sudu za određivanje mera pritvora osumnjičenima.

Ukrajinska služba bezbednosti prethodno je sprovela pretrese u policijskim jedinicama u Ivano-Frankovskoj, Ternopoljskoj i Žitomirskoj oblasti u okviru istrage o omogućavanju nesmetanog rada mreže takozvanih "porno-kancelarija".