Podnete su dve krivične prijave protiv crnogorskog i turskog državljanina, osumnjičenih za utaju poreza, saopšteno je iz Uprave policije.

- Službenici Sektora za borbu protiv kriminala – Odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala, sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove i Poreske uprave, a u koordinaciji sa osnovnim državnim tužilaštvima u Kotoru i Ulcinju, podneli su 19. maja 2026. godine dve krivične prijave protiv pravnih lica W.C.C. d.o.o. i AMC. d.o.o., kao i protiv izvršnih direktora u tim pravnim licima, F.M. (51) i turskog državljanina S.S, zbog sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju, čime su, kako se sumnja, oštetili Budžet Crne Gore u ukupnom iznosu od 22.976,71 evra - navodi u saopštenju Uprave policije.

U postupku do podnošenja krivične prijave, dodaje se, službenici Odseka utvrdili su da su S.S. i F.M., kako se sumnja, kao izvršni direktori u pravnim licima W.C.C. d.o.o. i AMC. d.o.o., počinili kvalifikovana krivična dela na način što su u periodu od 2020. do 2025. godine prikrili stvarne prihode i prilikom prijave Poreskoj upravi nijesu dostavljali tačne i istinite podatke o ostvarenim prihodima, dok je S.S. vršio i gotovinska podizanja novca koja nisu bila dokumentovana, sa namerom da u potpunosti ili delimično izbegnu plaćanje poreza i doprinosa, čime su, kako se sumnja, oštetili Budžet Crne Gore u navedenom iznosu.

- Kroz snažnu međuinstitucionalnu saradnju i koordinisane aktivnosti sa nadležnim organima, preduzimaju se odlučne mere radi zaštite ekonomskih interesa građana i očuvanja Budžeta Crne Gore. Akcija „Evazija“ predstavlja odlučan i sistemski odgovor države na poreske i finansijske malverzacije, sa jasnim ciljem jačanja odgovornosti, zakonitosti i finansijske discipline u svim segmentima privrede - stoji u saopštenju.