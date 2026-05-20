Ljubavni život Marka Gačića je već neko vreme u fokusu javnosti, naročito nakon razvoda od pevačice Goge Babić i započinjanja nove emotivne veze sa Saškom Stričević, o kojoj se pojavljuju različite spekulacije.

I dok se danima spekulisalo o tome da je Markova nova partnerka u drugom stanju, domaći mediji sada prenose da je Saška Stričević u četvrtom mesecu trudnoće.

Iako se pevač ovim povodom i dalje nije zvanično oglašavao, niti je komentarisao vesti o trudnoći, sve više detalja iz njihovog privatnog života isplivavaju u javnost.

Marko je nedavno na društvenim mrežama objavio zajedničku fotografiju nastalu tokom njihovog izlaska gde su pozirali držeći se za ruke.

"Zaljubio sam se"

Podsetimo, Marko je prethodno priznao da sada živi sa ljubavnicom, odnosno devojkom s kojom je mesecima varao još uvek zakonitu suprugu.

- Goga i ja funkcionišemo odlicno, u odličnim smo odnosima. Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle. Bilo bi bolje da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - počeo je Marko.

- Zaljubio sam se. Goga i ja smo ušli u proces razvoda, nismo se još papirološki razveli. Razvodimo se sporazumno, ima tu nekih stvari koje treba da se reše, kao što je recimo stambeno pitanje. Nije bilo loma, nikad mi nismo imali neke krupne svađe, oko svega smo se uvek dogovarali. Funkcionisalo je dok je funkcionisalo, kad je prestalo da funkcioniše, prestalo je sve - rekao je.

- Nismo imali nekih problema, nije bilo svađa ni rasprava, udaljili smo se. Ne znam kad je tačno to krenulo, da smo znali da ide u tom smeru, odavno bi se završilo. Više je stvar navike, naučili smo tako da funkcionišemo. Što se tiče prevare, Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine, i od tada je to krenulo, neki dan pre toga - kazao je Marko.

