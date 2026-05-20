Morska vidra je pokazala da ima pregovaračke sposobnosti.

Simpatična životinja drži kamen i daje ga ribaru. On vrlo brzo shvata o čemu se radi.

Ispod videa koji je objavljen na Instagram stranici Smart Animalz je napisano:

"Ovo nije uvežban trik; ovo je neobična transakcija. Morske vidre nose „omiljeno kamenje“ u pazuhu da bi otvorile školjke. Ova vidra je shvatila da ljudi cene „stvari“, pa je ponudila svoju dragocenu posed (savršen beli kamen) u zamenu za predmet visoke vrednosti (ribu). Bukvalno je izumela valutu na licu mesta"

Inače, morske vidre su vodeni član porodice kuna nastanjuje obale Tihog okeana u Severnoj Americi i Aziji. Morska vidra provodi većinu vremena u vodi, ali na nekim mestima izlazi na kopno kako bi spavala ili se odmarala. Morske vidre imaju plovne kožice između prstiju, vodootporno krzno koje ih održava suvim i toplim, kao i nozdrve i uši koje mogu da zatvore pod vodom.

Morske vidre često plutaju na površini vode, ležeći na leđima u položaju spokojnog odmora. Na taj način spavaju, često okupljene u grupama. . Često se mogu videti videti sa školjkom ili dagnjom i kamenom koji su spretno izvukle sa dna okeana. Vidre stave kamen na grudi i više puta udaraju školjku o njega dok se ne razbije i otkrije ukusan obrok unutra. Hrane se i morskim ježevima, rakovima, lignjama, hobotnicama i ribom.

Morske vidre su jedine vidre koje rađaju u vodi. Majke neguju mladunce dok plutaju na leđima. Drže bebe na grudima kako bi ih dojile, a veoma brzo ih uče da plivaju i love. Zanimljivo je da su izuzetno čiste životinje. Nakon jela peru se u okeanu, čisteći svoje krzno zubima i šapama.

Ranije su mokre vidre lovljene zbog krzna gotovo do istrebljenja. Početkom 20. veka ostalo je samo između 1.000 i 2.000 jedinki. Danas su morske vidre zaštićene zakonom, piše National Geographic.