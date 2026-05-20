Čudesni pojas Presvete Bogorodice danas je svečano ispraćen iz luke manastira Vatoped na Svetoj Gori i upućen ka Solunu, odakle će tokom popodneva stići u Srbiju.

Patrijarh Porfirije pozvao je vernike da u 17 časova dođu u Vaznesenjsku crkvu u Beogradu kako bi prisustvovali svečanom dočeku ove velike svetinje.

Pogledajte kako je čudesni pojas ispraćen sa Svete Gore:

Dolazak časnog Pojasa Presvete Bogorodice organizuje se uoči Spasovdana, jednog od najvažnijih praznika Srpske pravoslavne crkve, koji se obeležava 40 dana nakon Vaskrsa i posvećen je Vaznesenju Gospoda Isusa Hrista. Spasovdan je ujedno i slava grada Beograda, zbog čega ovaj događaj ima poseban značaj za vernike i građane prestonice.

Pojas Presvete Bogorodice smatra se jednom od najvećih hrišćanskih svetinja. Prema predanju, isplela ga je sama Bogorodica od kamilje dlake, a vekovima se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori. Vernici veruju da ova svetinja ima isceliteljsku moć i da pomaže ljudima u molitvama za zdravlje, porod i duhovni mir.

Svetinja će u Beogradu boraviti do 29. maja, a očekuje se veliki broj vernika koji će tokom narednih dana dolaziti u Vaznesenjsku crkvu kako bi se poklonili časnom pojasu Presvete Bogorodice.