Čačanin tužio hotel za 2 miliona dinara: Njegovoj ženi otkrili sa kim je proveo noć! Advokat šokirao činjenicama!

Pred Osnovnim sudom u Čačku vodi se postupak u kojem Čačanin tuži hotel zbog toga što je njegovoj supruzi otkriveno s kim je i gde proveo noć,

 
Autor:  Milica Krstić
20.05.2026.15:07
Vest da je Čačanin tužio hotel nakon što je njegovoj supruzi otkriveno sa kim je proveo noć, izazvala je veliku pažnju javnosti širom regiona.

Pred Osnovnim sudom u Čačku vodi se postupak koji bi mogao da ima značajne posledice po praksu zaštite privatnosti i ličnih podataka građana. 

Da li je dva miliona dinara, koliko iznosi odštetni zahtev jednog Čačanina, realna nadoknada za posledice koje su, prema navodima, nastale nakon otkrivanja ličnih podataka u hotelu, pitanje je o kojem će odlučivati Osnovni sud u Čačku u sporu sa jednom hotelskom kućom.

Prema tužbi, osoblje hotela je supruzi gosta saopštilo informacije o njegovom boravku, što je dovelo do pokretanja postupka. Na ovu temu govorio je i branilac tužioca, advokat Ivan Ćalović. 

Hotel u Beogradu je, kako navodi advokat, u potpunosti otkrio podatke koje nije smeo da otkrije. Naime, supruzi gosta su, nakon njegovog dolaska u hotel, dostavljene informacije o tome sa kim je boravio, kao i identifikacioni podaci osoba koje su bile sa njim, uključujući brojeve pasoša i ličnih karata. Takvo postupanje, kako ističe, protivno je Ustavu i zakonu.

Povreda Ustava i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

"Dozvoljena je obrada podataka od strane državnih organa kada postoji interes za zaštitu bezbednosti Republike Srbije, što u ovom konkretnom slučaju nije slučaj. Ni on, ni njegov prijatelj, niti osobe koje su bile u hotelskoj sobi nisu predmet krivičnog postupka, niti bilo kakvog postupka od strane državnih organa Republike Srbije",  izjavio je Advokat Ivan Ćalović.

Advokati obe strane juče su izneli svoje argumente pred sudom. Očekuje se da bi odluka u ovom slučaju mogla da predstavlja značajan presedan u oblasti zaštite privatnosti i obrade ličnih podataka. Naredno ročište zakazano je za sredinu jula. 

Alo.rs/Kurir.rs

 

hotel tužba čačak

