Pevač Sloba Vasić smešten je u kliniku "Laza Lazarević" pošto je u alkoholisanom stanju skinut s leta, a njegova supruga Jelena se od tada retko oglašava javno.

Ipak, sada je napravila presedan, te u pola noći objavila citat koji je izazvao brojne reakcije.

Kako je Jelena ostala sama sa ćerkom i svim obavezama, njene reči su napravile pravi bum na društvenim mrežama.

- Dom je tamo gde je tvoja mama - napisala je Slobina supruga, a mnogi su ove reči shvatili kao najavu razvoda.

"Razvešće se od njega", "Najavila je kraj braka, to je to", "Šta li znači ovo?", "Da li se meni čini ili ona naglašava da ostaje sama sa detetom?", samo su neki od komentara koji ne prestaju da se nižu na društvenim mrežama.

Izbacili ga iz aviona

Podsetimo, Sloba Vasić je zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog terapije koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom, te će biti pod nadzorom lekara.

Dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.

