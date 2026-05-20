Pevačica Ana Kokić gostovala je kod Svetlane Cece Ražnatović u njenoj emisiji, a jedna igra izazvala je pravi haos u studiju i nasmejala sve do suza.

Naime, Ceca je tokom igrice nosila slušalice, dok je pokušavala da pogodi zadatu reč. Međutim, kako je zadata reč biča „ćikara“, Ražnatovićeva nikako nije uspevala da pogodi šta Ana izgovara.

Posle nekoliko bezuspešnih pokušaja i potpune zbunjenosti u studiju, Kokićeva je kroz smeh poručila:

- Ovima iz produkcije odmah otkaz da daš!

Publika u studiju prasnula je u smeh, a scena iz emisije ubrzo je počela da se deli po društvenim mrežama.

Inače, reč „ćikara“ označava malu šolju za kafu, odnosno šoljicu, što je dodatno zbunilo učesnike igre.

