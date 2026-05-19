Tea Tairović pojavila se večeras zajedno sa suprugom Ivanom Vardajem na promociji novog albuma kolege Igora Panića Nućija, održanoj u Beogradu.

Pevačica je za ovu priliku bila obučena u roze kombinaciju, a na samom početku razgovora osvrnula se na mogućnost učešća na Evroviziji 2026, ističući da smatra kako bi ispunila sve kriterijume za takmičenje, uključujući i izvođenje pesme na stranom jeziku.

"Volela bih da odem na Evroviziju"

Progovorila je i o pesmi "Bonita", za koju se, kako navodi, u javnosti komentariše da bi mogla da bude evrovizijski kandidat, te je pohvalila i srpske predstavnike na takmičenju.

-Primetila sam za pesmu "Bonita" da je publika komentarisala da je mogla da ide na Evroviziju. Volela bih da odem na Evroviziju, moram da pohvalim naše momke. Zavisi od nekih mojih kriterijuma, ispunila bih sve. Sigurno bih ubacila strani jezik. Daru ne poznajem, prvi put sam čula za nju pre nego što je pobedila, bila je fantastična. Pesma je odlična, njena energija, vulkan je na na sceni - izjavila je Tea.

Dodala je i da grupi "Lavina" ništa nije nedostajalo, kao i da su na sceni dali svoj maksimum, uz napomenu da je ishod takmičenja uvek nepredvidiv.

- Ne mislim da je našima nešto falilo, muzičko takmičenje je nepredvidiva stvar, ukus publike takođe - rekla je pevačica.

O duetu Emine Jahović i Nućija

Govoreći o duetu Nućija i Emine Jahović, istakla je da joj se pesma veoma dopada i da smatra da je reč o jednom od njihovih najboljih izdanja.

- Jako mi se dopada duet sa Eminom, to mi je najlepša pesma. On je ostao svoj, ima nešto karakteristično za njega, publici se dopada - navela je ona.

Na kraju se osvrnula i na svoj aktuelni album, navodeći da je iznenađena uspehom pesama i njihovim plasmanom na trending listama.

- Bila sam iznenađena što su sve pesme u trendingu, ništa se ne podrazumeva, svaki put radim kao da mi je prvi put. Srećna sam, počinje letnja turneja, jedva čekam da ih pevam uživo - zaključila je Tairovićeva.