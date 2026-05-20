Sloba Vasić je nedavno zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" u Beogradu, a vest o njegovom zdravstvenom stanju je potresla javnost i stavila njegovu porodicu u izuzetno težak položaj.

Dok se Sloba suočava sa sopstvenim izazovima najveći teret svakodnevice pao je na leđa njegove supruge, Jelene Vasić, koja je ostala sama sa njihovom ćerkom.

Jelena se nekoliko puta javno oglašavala i otkrila da nije u stanju da detaljnije govori o situaciji kroz koju prolaze. Sada se ponovo oglasila putem društvenih mreža porukom koja je izazvala veliku pažnju.

- Vi što svima greške brojite sa svojima kako stojite? - objavila je Jelena na svom Instagram profilu i obratima se onima koji kritikuju ili osuđuju njihovu porodicu u trenucima slabosti.

"Razvešće se od njega, najavila je kraj braka"

Iako se retko oglašava javno, Jelena je nedavno napravila presedan, te u pola noći objavila citat koji je izazvao brojne reakcije.

Kako je Jelena ostala sama sa ćerkom i svim obavezama, njene reči su napravile pravi bum na društvenim mrežama.

- Dom je tamo gde je tvoja mama - napisala je Slobina supruga, a mnogi su ove reči shvatili kao najavu razvoda.

"Razvešće se od njega", "Najavila je kraj braka, to je to", "Šta li znači ovo?", "Da li se meni čini ili ona naglašava da ostaje sama sa detetom?", samo su neki od komentara koji ne prestaju da se nižu na društvenim mrežama.

Izbacili ga iz aviona

Podsetimo, Sloba Vasić je zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog terapije koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom, te će biti pod nadzorom lekara.

Dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.

