Aleksandra Prijović se udala za Filipa Živojinovića davne 2008. godine i od tada kruže različite priče o odnosu dve porodice.

Iako Lepa Brena nije Filipova majka, ona odigrala je važnu ulogu u muzičkoj karijeri Prijovićeve.

Majka mlade zvezde u usponu ćerki je pružila bezuslovnu podršku, a sa porodicom svog zeta nikada nije ulazila u sukobe, iako se o tome priča već osam godina.

Naprotiv, Borka Mihajlović pokazala je koliko se dobro slaže sa Lepom Brenom, objavivši fotografiju sa balkanskom zvezdom na kojoj obe poziraju nasmejane i raspoložene.

Budući da pratioci nemaju priliku da ih vide zajedno ovo je bila jedinstvena prilika i prava senzacija.

Folk diva je imala naočare i nosila je belu košulju dok je Prijina majka bila u elegantnom, ali svedenijem stilu.

Ovaj trenutak još jednom je pokazao bliskost porodica Prijović i Živojinović, kao i toplu atmosferu koja vlada među njima daleko od reflektora.

BONUS VIDEO: