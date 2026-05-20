Aleksandra Tadić Cipka je nedavno otvoreno govorila o bolnim temama iz svog privatnog života.
Nakon što je nedavno izgubila supruga otkrila je da su planirali da osnuju porodicu, ali zbog iznenadne smrti nisu uspeli da ostvare snove.
- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili zbog značajne razlike u godinama. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka.
Njihov brak je trajao više od decenije, ali dete nikada nisu dobili. Iako je javnost često postavljala pitanja o tome, Aleksandra je svojevremeno javno otkrila da nije mogla da zatrudni.
- Naravno da smo radili na bebi, ali... To je pitanje s kojim se suočavamo godinama! Kada vidite dvoje ljudi koji su dugo zajedno, a nemaju decu, ne postavljajte ta pitanja, ume da boli. Očigledno je da postoji problem. Prihvatila sam to da ne mogu da imam decu i svesna sam toga. Ne smatram se manje vrednom zbog toga, imam svoju svrhu u životu iako nemam decu - rekla je iskreno Cipka.
"I dalje ne prihvatam da on nije živ"
Pevačica je takođe govorila o suprugovoj iznenadnoj smrti, priznajući da još uvek nije prihvatila gubitak.
- Još uvek to nisam preživela. I dalje ne prihvatam da on nije živ! Za mene će zauvek biti prisutan. Iskreno smo se voleli i oboje smo znali koliko ko koga voli - istakla je pevačica ranije za Hype.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)