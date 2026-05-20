Aleksandra Tadić Cipka je nedavno otvoreno govorila o bolnim temama iz svog privatnog života.

Nakon što je nedavno izgubila supruga otkrila je da su planirali da osnuju porodicu, ali zbog iznenadne smrti nisu uspeli da ostvare snove.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vreme im to nismo govorili zbog značajne razlike u godinama. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osećanja i čekali, ali nije prošlo - rekla je Cipka.

Njihov brak je trajao više od decenije, ali dete nikada nisu dobili. Iako je javnost često postavljala pitanja o tome, Aleksandra je svojevremeno javno otkrila da nije mogla da zatrudni.