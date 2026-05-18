Dok pevač Sloba Vasić prolazi kroz težak zdravstveni period i nalazi se pod lekarskim nadzorom u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević", njegova supruga Jelena Vasić ostaje najveći oslonac porodici i pokušava da održi svakodnevni život, ali i poslovne obaveze.

Domaći mediji uslikali su Jelenu ispred njihove privatne klinike u Beogradu.

Vidno fokusirana na posao, najpre je izašla ispred objekta kako bi obavila telefonski razgovor, a potom je sređivala prostor ispred ulaza i pripremala kliniku za zatvaranje.

Iako prolazi kroz izuzetno emotivno težak period zbog zdravstvenog stanja supruga, ne dozvoljava da privatni problemi utiču na posao koji vodi.

Poznato je da je godinama najveća podrška Slobi, kako u privatnom životu, tako i u njegovoj karijeri.

Nekadašnja mis Bosne i Hercegovine danas je uspešna doktorka stomatologije, a zajedno sa njim pokrenula je privatnu kliniku u Beogradu, koja pruža stomatološke i estetske usluge, uključujući tretmane botoksom i hijaluronom.

Bračni par je pre nekoliko godina zajednički započeo biznis koji je vremenom postao njihov glavni profesionalni projekat.

Sloba je ranije isticao koliko veruje supruzi i koliko je ponosan na njen uspeh, dok je ona govorila da joj je upravo on bio velika podrška tokom studija i razvoja karijere.

Podsetimo, pevač se trenutno nalazi na lečenju u ustanovi "Laza Lazarević", gde je zadržan pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja.

Nakon prijema na početno odeljenje, premešten je na muško odeljenje klinike, gde će nastaviti dalje lečenje i oporavak.

Pre tri meseca hitno hospitalizovan

Ovo nije prvi put da je pevač u poslednje vreme hospitalizovan.

Pre tri meseca hitno je primljen u bolnicu, a tada se za medije oglasila njegova menadžerka Ajla, koja je otkrila da se već duže vreme bori sa anksioznošću.

-Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je ona, te dodala:

-Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se svakako oglasiti - naglasila je na kraju.

Prema navodima medija, pre tri dana, neposredno pred let za Cirih, gde je imao zakazan nastup, u alkoholisanom stanju napravio incident u avionu.

Zbog njegovog ponašanja reagovao je kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje udaljilo sa beogradskog aerodroma.

Nakon toga, pevač je sa VMA prebačen u kliniku "Laza Lazarević", gde je zadržan na daljem lečenju.

