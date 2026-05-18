Pevač Sloba Vasić se trenutno nalazi u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević gde je prebačen iz druge lekarske ustanove nakon što mu se stanje pre nekoliko dana pogoršalo.

Inače, ovo nije prva situacija u kojoj Sloba ima zdravstvene probleme. Pre tri meseca je hitno završio u bolnici, a tada se za domaće medije oglasila njegova mendadžerka koja je otkrila šta se desilo.

- Sloba se već duže vreme bori sa anksioznošću. Mislio je da je taj period iza njega, ali je u poslednjih nekoliko dana, usled pojjačanog stresa i iscrpljenosti, došlo do naglog pogoršanja stanja. U jednom trenutku je izgubio svest, nakon čega je hospitalizovan. Trenutno se nalazi u bolnici pod lekarskim nadzorom, stanje je stabilno i zadržaće se nekoliko dana kako bi se terapija i oporavak u potpunosti stabilizovali - rekla je Slobina menadžerka Ajla.

- Važno je naglasiti da nije reč ni o čemu drugom, već isključivo o zdravstvenom problemu vezanom za anksioznost. Ovim putem molimo za razumevanje i malo privatnosti, kako bi se mogao u miru oporaviti. Kada bude spreman za lično oglašavanje, blagovremeno će se on svakako oglasiti - rekla je potom ona.

Izbacili ga iz aviona

Podsetimo, Sloba Vasić je zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog terapije koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom, te će biti pod nadzorom lekara.

Dann ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.

