Pevač Sloba Vasić hospitalizovan je u VMA, a potom prebačen u bolnicu Laza Lazarević nakon što je u alkoholisanom stanju pravio haosu u avionu na letu za Cirih gde je trebalo da održi nastup.

Ipak, ovo nije prvi put da je pevač hospitalizovan zbog različitih problema, a jedna takva situacija se i dalje prepričavala.

Sloba je jednom prilikom završio u Urgentnom centru, gde se sam prijavio i požalio na problem.

Tada je imao povišen pritisak nakon čega je popio dva leka i nije spavao dve noći.

Izbacili ga iz aviona

Podsetimo, Sloba Vasić je zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog terapije koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom, te će biti pod nadzorom lekara.

Dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.

